 Federal Reserve Atlanta: Fed-Banker Bostic befürwortet nur eine weitere Zinsanhebung 2019

AtlantaDer US-Notenbanker Raphael Bostic hat sich dafür ausgesprochen, die Zinsen im laufenden Jahr nicht noch zwei weitere Male anzuheben. Er sei für nur einen Schritt 2019, sagte der Präsident des Fed-Ablegers von Atlanta am Montag. Die Notenbank solle nicht zu aggressiv vorgehen. Schließlich gebe es Wolken am Konjunkturhimmel und viele Geschäftsleute seien nicht mehr so zuversichtlich wie zuvor.