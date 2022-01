Federal Reserve: Kritik an Bidens Fed-Kandidaten wegen fehlender geografischer Vielfalt

Im US-Senat zeichnet sich ein schwieriges Nominierungsverfahren für einige Kandidaten von US-Präsident Joe Biden für das Direktorium der Notenbank Fed ab. Es gebe einen „erheblichen Mangel an Vielfalt bei der Geografie und der Berufserfahrung“, schrieb der Republikaner Pat Toomey am Dienstag in einem offenen Brief an Biden. Alle Kandidaten bis auf eine stammten aus dem Fed-Bezirk Richmond und die meisten kämen aus der Wissenschaft.