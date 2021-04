Federal Reserve: US-Notenbankchef Powell sieht amerikanische Wirtschaft an Wendepunkt

Die amerikanische Wirtschaft ist in der Coronakrise aus Sicht von US-Notenbankchef Jerome Powell inzwischen an einem Wendepunkt angelangt. Es gebe die Erwartung, dass das Wachstum und die Zunahme der Beschäftigung in den kommenden Monaten an Fahrt gewinnen werden, sagte Powell am Sonntagabend im Newsmagazin „60 Minutes“ des Fernsehsenders CBS. Es bestehe aber auch das Risiko, dass eine überhastete Öffnung der Wirtschaft einen anhaltenden Anstieg der Coronavirus-Zahlen auslöse.