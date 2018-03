Felix Hufeld: Bafin-Chef kündigt strenge Prüfung beim Verkauf alter Lebensversicherungen an

Frankfurt/MainDeutschlands oberster Finanzaufseher Felix Hufeld lehnt gesetzliche Beschränkungen beim Verkauf von Lebensversicherungsbeständen ab. „Dazu gibt es aus meiner Sicht keinen Grund. Der Verkauf von Lebensversicherungspolicen ist eine legitime unternehmerische Entscheidung und kein Verrat am Kunden“, sagte der Präsident der Finanzaufsicht Bafin dem „Manager Magazin“. Zugleich kündigte Hufeld strenge Prüfungen an. „Wir werden keiner Transaktion zustimmen, an deren Ende die Versicherten nicht mindestens genauso gut gestellt sind wie zuvor.“