Fernseh-Allianz: Mediaset plant Holding für TV-Allianz mit ProSieben

MailandDer italienische Medienkonzern Mediaset hat einem Zeitungsbericht zufolge bereits konkretere Pläne für eine europaweite Fernseh-Allianz mit ProSiebenSat.1. Der nächste Schritt sei eine gemeinsame Dachgesellschaft, die in den Niederlanden oder in Belgien angesiedelt sein solle, berichtete „Il Messaggero“ am Freitag unter Berufung auf einen Plan, den die Investmentbank Citi für Mediaset ausgearbeitet habe.