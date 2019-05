Fernseherhersteller: Loewe-Mitarbeiter bangen vor Betriebsversammlung um ihre Jobs

KronachWie geht es weiter für die rund 500 Beschäftigten des in Schieflage geratenen Fernseherherstellers Loewe? Der Vorstand will ihnen darüber am Dienstag auf einer Betriebsversammlung am Firmensitz im oberfränkischen Kronach Auskunft geben. Arbeitnehmervertreter bestätigten am Montag entsprechende Medienberichte.