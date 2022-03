Fernsehkonzern: RTL schüttelt Corona mit Rekordgewinn ab – Kriegsfolgen unklar

Die TV-Werbeumsätze zogen im vergangenen Jahr um 16 Prozent an und die Erlöse des Streaminggeschäfts legten um gut 31 Prozent zu. Die zahlenden Abonnenten für RTL+ in Deutschland haben sich Ende 2021 auf 2,7 Millionen mehr als verdoppelt, bei Videoland in den Niederlanden ging es mit 21 Prozent auf 1,1 Millionen nach oben. „Im Vergleich zu 2021 werden wir die jährlichen Inhalteinvestitionen in RTL+ und Videoland bis 2026 auf rund 600 Millionen Euro verdreifachen“, sagte Rabe.