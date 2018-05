Finanz-Start-ups: Fast jede große Bank arbeitet mit Fintechs zusammen

Frankfurt Jetzt also auch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Sie will künftig Geld in die Hand nehmen, um in Finanz-Start-ups, kurz „Fintechs“ zu investieren, und startet dafür eine extra Gesellschaft, die Helaba Digital. Ziel der Bank sei es „gemeinsam mit den Startups unsere Geschäfte weiterentwickeln“, sagten die Geschäftsführer der Helaba Digital, Lucie Haß und Philipp Kaiser, am Montag.