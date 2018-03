Finanzaufsicht: Bafin-Chef Hufeld gegen Verkaufsverbot für Lebensversicherungsbestände

Die drei in Deutschland aktiven Abwickler hätten viel in IT investiert und seien darauf angewiesen, große Bestände zu kaufen. „Alle drei operieren derzeit mit Stückzahlen, mit denen sie langfristig nicht glücklich würden“, sagte Hufeld. Für die Kunden könne ein Verkauf sogar vorteilhaft sein, vor allem wenn der bisherige Versicherer schwach dastehe. Die Bafin werde darauf achten, dass sie bei der Überschussbeteiligung nicht schlechter gestellt würden.