Finanzaufsicht: BaFin-Chef weist auf Gefahren schnell steigender Zinsen hin

BaFin-Präsident Mark Branson warnt vor möglichen Folgen schnell steigender Zinsen. Die derzeit niedrigen Zinsen gefährdeten Geschäftsmodelle von Finanzinstituten, sagte Branson in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der „Zeit“. „Gleichzeitig gibt es ein anderes Szenario, das auch gefährlich sein kann: dass die Zinsen schnell steigen und die Märkte sich drehen.“ Wenn ein Marktzyklus an sein Ende komme, gehe das erfahrungsgemäß schnell und könne turbulent sein. Ein zentraler und für Banken wichtiger Markt, den das betreffen könnte, sei der Immobilienmarkt. Hier sehe er in Deutschland die Gefahr einer Blase. „Das Kreditwachstum im Wohnimmobilienbereich ist gerade extrem schnell trotz der Pandemie.“