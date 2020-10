Finanzaufsicht: Bafin fordert schärfere Regularien für Zahlungsabwickler

Bafin-Präsident Felix Hufeld hat sich für eine strengere Regulierung von Zahlungsabwicklern ausgesprochen. „Die aufsichtsrechtlichen Instrumente müssen speziell im Payment-Bereich verschärft werden“, sagte er am Mittwoch bei einer Online-Bankenkonferenz der Ratingagentur S&P Global. Bislang gebe es noch zu viele Schlupflöcher für Technologie-Unternehmen, die in diesen Finanzbereich vorstoßen. Mit strengeren Maßnahmen will die Aufsichtsbehörde dafür sorgen, dass ein Bilanzbetrug wie bei Wirecard früher ans Licht kommt.