Finanzaufsicht: BaFin hat keine Einwände gegen Mega-Landesbank

Auch ein so großes und komplexes Institut, das vermutlich eine Bilanzsumme von insgesamt 700 bis 800 Milliarden Euro hätte, sei im Krisenfall abwickelbar, wenn dies im Falle eines Zusammenschlusses mit bedacht und organisatorisch auch abgebildet würde, sagte der für Bankenabwicklungen zuständige BaFin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch am Dienstag am Rande einer Konferenz der Behörde in Frankfurt. „Wir haben die richtigen Werkzeuge, um auch größere Einheiten abzuwickeln beziehungsweise abwickelbar zu machen.“