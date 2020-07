Finanzaufsicht: Bafin nahm Wirecard Bank schon 2017 mit zwei Sonderprüfungen ins Visier

„Nach gemeinsamer Prüfung durch Deutsche Bundesbank und Bafin im Jahre 2017 und in Übereinstimmung mit einer späteren Stellungnahme der EZB war die Wirecard AG keine Finanzholding“, erklärte das Finanzministerium in dem Schreiben an Bayaz. „Die Einstufung des Gesamtkonzerns wird von der Bafin aktuell erneut überprüft.“