Finanzaufsicht: Bafin verbietet Caritas Pensionskasse das Neugeschäft

MünchenDie Finanzaufsicht greift in Sorge um die dünne Kapitaldecke vieler Pensionskassen in der Niedrigzins-Phase erstmals zu ihrem schärfsten Schwert. Die Pensionskasse der Caritas darf seit Ende Oktober keine neuen Betriebsrenten-Verträge mehr abschließen oder bestehende aufstocken, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Dienstag mitteilte.