Finanzaufsicht: Bafin verschärft Kapitalvorgaben für Investitionsbank Berlin

Die Finanzaufsicht Bafin hat nach einer Sonderprüfung die Kapitalvorgaben bei der Investitionsbank Berlin (IBB) verschärft. Die Prüfung bei der IBB habe ergeben, dass die Geschäftsorganisation nicht in allen untersuchten Bereichen ordnungsmäßig gewesen sei, teilte die Bafin am Freitag in Bonn mit.