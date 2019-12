Finanzaufsicht: Bafin will Münchener vPE Bank die Lizenz entziehen

Die 1989 gegründete vPE Bank beschäftigt nach eigenen Angaben rund 60 Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland. 2018 erwirtschaftete sie Erträge von knapp 18 Millionen Euro und einen Überschuss von rund 86.000 Euro. Vor den jüngsten Nachrichten war die Bank an der Börse rund 3,8 Millionen Euro wert. Die Aktien wurden am Dienstag vom Handel ausgesetzt.