Finanzaufsicht: Kabinett bringt Bafin-Reform auf den Weg – „Mystery Shopping“ soll bald möglich sein

Der Behörde wird vorgeworfen, im Wirecard-Skandal weitgehend versagt zu haben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will sie stärken und strebt insgesamt eine aktivere Finanzaufsicht an. Mit dem sogenannten Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG), das vermutlich im März im Bundestag beraten wird, soll die BaFin mehr Durchgriffsrechte bei Bilanzprüfungen bekommen. Außerdem sollen Wirtschaftsprüfer enger an die Leine genommen werden. Sie haben im Fall Wirecard jahrelang die Bilanzen testiert und trotz Hinweisen in Medien und von Marktteilnehmern keine Ungereimtheiten festgestellt.