Finanzaufsicht: Wirecard-Chef Braun droht nach Aktienkauf Ärger mit der Bafin

„Wir sehen uns an, ob mit dem Kauf tatsächlich gegen das Handelsverbot verstoßen wurde“, bestätigte eine Bafin-Sprecherin am Freitag einen Bericht der „Financial Times“. Braun hatte am Donnerstag Wirecard-Aktien für 2,5 Millionen Euro erworben und mit der Nachricht der Wirecard-Aktie zu einem Kurssprung verholfen.