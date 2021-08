Finanzberatung: Versicherer Zurich kauft Berater-Netzwerk der Deutschen Bank in Italien

Die Deutsche Bank verkauft ihr Netzwerk von Finanzberatern in Italien an den Schweizer Versicherer Zurich. Dessen italienische Tochter übernehme die Geschäftseinheit mit gut 1000 Finanzberatern, 97 Angestellten und einem verwalteten Vermögen von 16,5 Milliarden Euro, teilten die beiden Finanzinstitute am Mittwoch mit.