Finanzbranche: Banken ziehen weniger Jobs aus London ab

LondonDie Finanzbranche will einer Umfrage zufolge kurzfristig weniger Arbeitsplätze aus London auf den europäischen Kontinent verlagern als ursprünglich geplant. 5000 Jobs sollen wegen des Brexit bis März 2019 aus der britischen Hauptstadt abgezogen oder in der EU-27 neu geschaffen werden, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 119 Finanzfirmen ergab. Vor sechs Monaten hatten sie noch mit doppelt so vielen Umzügen gerechnet. Paris stieg zum populärsten Ziel der Brexit-Abwanderer auf und überholte Frankfurt. In der französischen Hauptstadt sollen der Umfrage zufolge 2280 Arbeitsplätze entstehen, in Frankfurt 1420, gefolgt von Dublin (612) und Luxemburg (407).