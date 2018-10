Finanzbranche: EZB-Bankenaufsicht mahnt Banken vor anstehendem Stresstest

Banken in der Euro-Zone schleppen als Altlasten aus der Finanzkrise einen Berg an Problemdarlehen im Volumen von 844 Milliarden Euro mit sich herum - viele davon in Italien. Nouy wollte sich am Rande der Veranstaltung nicht zu Italien äußern. Die Regierung in Rom hat mit einem Haushaltsstreit mit der EU Nervosität an den Märkten ausgelöst.