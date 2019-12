Finanzbranche: EZB: Deutsche Bank hatte Problem mit Tragfähigkeit ihres Geschäftsmodells

Die Notenbank betrachte den kürzlich von Vorstandschef Christian Sewing vorgestellten Geschäftsplan „positiv“ und die Deutsche Bank komme bei der Umsetzung gut voran, ergänzte Enria am Dienstag in einer Mitteilung per E-Mail, um seine Aussagen vom Vortag zu präzisieren. „Die Bank hat auch gute Fortschritte bei der Verbesserung der Kontrollen und der Reduzierung ihres Risikoprofils erzielt“, fügte Enria an. „Die jüngste Verringerung der Eigenkapitalanforderungen spiegelt diesen bedeutenden Fortschritt wider.“