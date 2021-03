Finanzbranche: Kritik an Wirecard-Mail: Alexander Schütz verlässt Aufsichtsrat der Deutschen Bank

Der Österreicher ist wegen einer Email an Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in Misskredit geraten. Er hatte im Februar 2019 in einer persönlichen Mail an Braun geschrieben, Wirecard solle die Wirtschaftszeitung „Financial Times“ wegen ihrer kritischen Berichte über Wirecard „fertigmachen“. Im Juni 2020 meldete der Zahlungsanbieter Insolvenz an, Braun sitzt seither unter anderem wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug in Haft.