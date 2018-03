Finanzcheck-Werbegag: Wie ich 1000 Euro zu minus 100 Prozent Zinsen bekam

Es ist klar, was Finanzcheck damit unter anderem vorhat. Das Portal will Aufmerksamkeit gewinnen – und jede Menge Finanzdaten und Adressen von Kunden, denen es Werbung für teurere Kredite schicken kann. Was aber erleben Verbraucher, die sich tatsächlich mit dem geschenkten Geld locken lassen? Eigentlich hatte ich nach meinem ersten Selbstversuch und den Folgen genug von solchen Aktionen. Doch diese klingt so skurril, dass ich mehr darüber erfahren will.