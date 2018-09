Finanzdienstleister: „Nur ein Zwischenschritt“ – Wirecard will sich von seinem Dax-Einzug nicht ablenken lassen

AschheimDer Finanztechnologie- und Bankkonzern Wirecard sieht seinen Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga mit demonstrativer Gelassenheit. „Der Einzug in den Dax ist für uns nur ein Zwischenschritt“, sagte Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag am Firmensitz in Aschheim bei München.