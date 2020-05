Finanzdienstleister: Wirecard droht Geldstrafe wegen Verschiebung des Jahresabschlusses

Wirecard hatte vergangene Woche Details veröffentlicht zu einer Sonderuntersuchung der Wirtschaftsprüfer KPMG. Diese räumte allerdings nicht alle Vorwürfe der Bilanzfälschung aus, die in den vergangenen Monaten immer wieder in Medienberichten aufgekommen waren. Die Aktien rauschten daraufhin in die Tiefe. Mit rund 85 Euro kosten die Titel nur noch halb so viel wie im Herbst.