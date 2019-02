 Finanzen: Cerberus kauft wohl faule Kredite von NordLB

FrankfurtDie NordLB verkauft informierten Kreisen zufolge ein Paket fauler Kredite an die Investmentgesellschaft Cerberus Capital Management. Sie erwartet demnach für 2018 einen Verlust von rund 2,7 Milliarden Euro. Die Bank selbst erklärte am Samstag, sie veräußere ein Schiffsfinanzierungs-Portfolio in Höhe von ebenfalls rund 2,7 Milliarden Euro mit einem Anteil notleidender Kredite von 90 Prozent an einen externen Investor.