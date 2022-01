Anlagetipps für 2022 Robuste Rendite mit Dividenden-Aktien

Favorit 4: Ein in der Serie empfohlener Konzern musste seine Dividende zuletzt zwar kürzen, erholt sich aber schnell von der Krise. Die wiederanlaufende Weltwirtschaft und die gewaltigen Konjunkturprogramme in China und den USA befeuern das Geschäft. An der Börse wurde der Konzern über Gebühr abgestraft und kompensiert die niedrigere, aber weiterhin üppige Dividende mit guten Aussichten auf Kursgewinne – die Analysten raten fast ausnahmslos zum Kauf, rechnen im Durchschnitt mit einem Preisanstieg von 27 Prozent in den kommenden zwölf Monaten. Zudem stehen die Chancen gut, dass die Gewinnausschüttungen bald wieder in die Nähe vergangener Niveaus steigt.