Anlagetipps Robuste Rendite mit Dividenden-Aktien

Die aktuell aussichtsreichste Möglichkeit, Geld gewinnbringend anzulegen, bieten Aktien. Allerdings steigt mit den Chancen auch das Risiko. Besonders unerfahrene Anleger sollten darauf achten, sich eine möglichst breite Streuung ins Depot zu legen. So können sie Klumpenrisiken vermeiden, die bei Problemen in einer bestimmten Branche oder Region, wie etwa aktuell in China, das gesamte Portfolio mitreißen. Am einfachsten geht das Mittels ETF – dennoch können ausgewählte Einzelaktien die persönliche Anlage-Performance verbessern.