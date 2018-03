Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street startet erneut mit Verlusten

New YorkDie Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Donnerstag bis zu 0,6 Prozent. Der bevorstehende zweite Teil der Anhörung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Kongress sorge für Unruhe, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Janlyn. Am Dienstag hatten Investoren Powells Aussagen als Signal gewertet, dass die Fed die Zinsen 2018 vier Mal anheben wird. Bislang waren lediglich drei Schritte erwartet worden.