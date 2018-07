1,3 Prozent des Grundkapitals Allianz startet zweiten milliardenschweren Aktienrückkauf

Die Allianz startet ihren dritten milliardenschweren Aktienrückkauf. Von Mittwoch an will Europas größter Versicherer eigene Aktien für bis zu eine Milliarde Euro am Markt erwerben, wie die Allianz am Montagabend ankündigte. Dafür hat sie sich bis Ende September Zeit genommen. In diesem Jahr hat sie bereits Papiere für zwei Milliarden Euro zurückgekauft, wofür sie gerade einmal vier Monate brauchte. Insgesamt hat der Münchner Konzern seit Februar 2017 auf diese Weise fünf Milliarden Euro an die eigenen Aktionäre zurückgegeben – neben der Dividende.