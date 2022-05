10XDNA-Fonds: Die unseriösen Botschaften des Frank Thelen

Ob der miesen Wertentwicklung über Thelen jetzt Häme auszukippen, greift allerdings zu kurz: Denn das Umfeld für Techaktien insgesamt hat sich in dieser Zeit von ganz gut auf sehr schlecht verändert, viele Branchenpapiere kamen heftig unter die Räder.

Hätte Thelen mit seinem Fonds in dieser Zeit einen Gewinn eingefahren – es wäre ein Wunder gewesen. Klar, der Fonds lief trotz üppiger Management-Gebühr auch schlechter als Branchenindizes.



Lesen Sie auch: Absturz der Wachstumsaktien: „Eine Gelegenheit, die sich alle zehn Jahre bietet“



Noch aber ist es zu früh, ein Urteil zur langfristigen Performance abzugeben. Deutliche Rücksetzer gehören bei Investments in Wachstumsunternehmen dazu. Die schlechte Wertentwicklung bislang ist insofern an sich (noch) kein Problem.