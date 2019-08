27 Milliarden Dollar-Deal Londoner Börse greift sich Datenanbieter Refinitiv

Kurz vor dem geplanten Brexit kündigt die Londoner Börse eine Übernahme in zweistelliger Milliardenhöhe an. Die London Stock Exchange (LSE) will den Finanzdatenanbieter Refinitiv für 27 Milliarden Dollar (24,4 Mrd Euro) übernehmen und damit unabhängiger vom Geschäft mit Aktien werden. Die Übernahme soll dabei komplett mit eigenen Anteilen bezahlt werden, wie der Deutsche-Börse-Konkurrent am Donnerstag in London mitteilte.