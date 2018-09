30 Prozent Verlust Google-Deal mit Autobauern lässt TomTom-Aktien abstürzen

Aus Furcht vor einem Nachfrage-Einbruch kehren Anleger TomTom den Rücken. Die Aktien des Navigationsgeräte-Anbieters stürzten am Dienstag in Amsterdam um knapp 30 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit mehr als 13 Jahren zu. Mit 6,03 Euro waren sie so billig wie zuletzt vor fast zweieinhalb Jahren. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits fast sechs Mal so viele TomTom-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.