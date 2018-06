71 Milliarden Dollar geboten: Alle jagen Netflix

Damit der Streaming-Pionier keine Kunden an die neue Konkurrenz verliert, muss er in eigene, attraktive Inhalte investieren. Allerdings machen sich die Eigenproduktionen im Zahlenwerk negativ bemerkbar. Die Produktion eigener Inhalte erhöht die Investitionen so sehr, dass Netflix sie nicht aus dem laufenden Geschäft bezahlen kann. Das Unternehmen weist deswegen negative freie Mittelzuflüsse aus und muss zur Finanzierung Kredite aufnehmen. Das wird teurer mit steigenden Zinsen. Schon heute muss Netflix Anleihegläubigern knapp fünf Prozent Rendite bieten. Die neuen Konkurrenten haben dagegen tiefe Taschen.



Netflix sei eine der am meisten überbewerteten Aktien im Technologiesektor, sagt der einflussreiche Investor Paul Wick, der aus dem Silicon Valley heraus die Anlagestrategie des sechs Milliarden Dollar schweren Columbia Seligman Communications & Information Fund steuert. Netflix wäre nicht der erste Pionier, der untergeht. Ende des 19. Jahrhunderts gingen in Amerika die meisten Eisenbahn- und Kanalgesellschaften pleite, auch Internetpionier AOL verschwand in der Versenkung. Wichtige Aufbauarbeit hatten sie trotzdem geleistet, weil sich durch den Aufbau der Infrastruktur überall Industrien bilden konnten.