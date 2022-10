Abgabefrist für die Steuererklärung Die wichtigsten Fragen zur Last-Minute-Steuererklärung

Das kommt drauf an – wie so oft beim Thema Steuer. Eine Entscheidungshilfe zu dieser Frage finden Sie hier. Ganz grob kann man sagen: Ein Steuerberater kann bei ausgeprägter Steuerallergie sinnvoll sein, selbst wenn es sich eigentlich um eine simple Steuererklärung handelt (etwa mit nur Einkünften als Angestellter und vor allem beruflichen Ausgaben, die berücksichtigt werden müssen). Wenn jemand mit dem Thema wirklich nichts zu tun haben will, ist die Profi-Unterstützung dann sehr sinnvoll. Allerdings braucht auch der Steuerberater einige Unterlagen, die Mandanten ihm weiterreichen müssen. Ein wenig Aufwand bleibt also, trotz des Profis an der Seite.