Abo Wind Der Fluch des Ankeraktionärs

Der aktivistische Investor Enkraft Capital, der rund vier Prozent der Unternehmensanteile hält, hat sich mit deutlichen Worten gegen den geplanten Formwechsel ausgesprochen. Die Umwandlung in eine KGaA würde die Kontrolle der beiden Ankeraktionäre über das Unternehmen zementieren, selbst wenn sie im Zuge von Kapitalerhöhungen ihre Mehrheit verlieren würden. Die Pläne „zerstören das Vertrauen der Investoren“ schreibt Enkraft in einem Brief an das Management, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Tatsächlich gab der Aktienkurs von Abo Wind nach Bekanntwerden der Formwechselpläne am 1. Juni scharf nach, um rund zehn Prozent.