About You-Hauptversammlung 2022 Wieviel Dividende bringt die About You-Aktie?

von Sören Imöhl 24. August 2022

Das Unternehmen um Co-CEO Tarek Müller gibt sich optimistisch, die langfristigen Ziele zu erreichen. Bild: Bild: dpa

Die About You Holding SE hat im August zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 geladen. Was Sie zu Dividende, Aktie und Co. wissen sollten.