 Absicherung von SAP-Aktien: Tschira-Stiftung verliert Klage über 642 Millionen Franken

Das Schweizer Bundesgericht wies die Klage am 17. Dezember 2018 in letzter Instanz ab. Nach dem Schweizer Urteil dürfte ein weiterer Prozess der Tschira Stiftung in London wieder aufgenommen werden. Dabei geht es um weitere Forderungen aus SAP-Absicherungsgeschäften und um eine hohe Summe, die Lehman kurz vor der noch an Tschiras Gesellschaften überwiesen hatte. Diese Millionen fordert Insolvenzverwalter PwC zurück. 2014 beliefen sich die Forderungen auf 186 Millionen Euro, die PwC an Lehman-Gläubiger ausschütten will. Inklusive Zinsen dürften es heute weit mehr als 200 Millionen Euro sein. Das Verfahren in London ruhte nach einer Gerichtsentscheidung für die Dauer des Schweizer Prozesses.