Absturz der Lira Gold ist die Krisenversicherung – das zeigt sich in der Türkei

Doch in der Türkei passiert genau das Gegenteil. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters rechnen Ökonomen damit, dass die türkische Zentralbank ihren einwöchigen Repo-Satz erneut absenkt, von aktuell 15,0 auf 14,0 Prozent. Bei Repo-Geschäften werden Wertpapiere, meist Staatsanleihen, für einen bestimmten Zeitraum verkauft. Der Verkäufer verpflichtet sich aber bereits zum fest terminierten Rückkauf. In der Zwischenzeit kann er aber über die so gewonnene Liquidität verfügen. Seit 2016 liegt die durchschnittliche jährliche Inflation in der Türkei im zweistelligen Bereich - weit über dem offiziellem Ziel von fünf Prozent.