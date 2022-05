Absturz der Technologieaktien: Welche Techaktien Hedgefonds jetzt kaufen – und welche sie abstoßen

Der Ausverkauf bei Techaktien geht weiter, befeuert von einer Gewinnwarnung bei Snap. Am Montag nach Börsenschluss kündigte der Betreiber von Snapchat an, dass er seine Umsatz- und Gewinnziele für 2022 möglicherweise verfehlen wird. Der Aktienkurs brach daraufhin im nachbörslichen Handel um fast 30 Prozent ein. Am Dienstag ging es weiter abwärts. Die Aktien vieler Social-Media-Unternehmen, etwa von Pinterest und der Facebook-Mutter Meta, wurden mit in den Abwärtsstrudel gezogen. Auch breitere Tech-Indizes wie der Nasdaq Composite gaben nach.