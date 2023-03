Abverkauf vor dem Wochenende Was der Einbruch der Bankaktien über die Marktlage verrät

Mit den Gewinnmitnahmen rundet der Leitindex eine schwankungsreiche Woche ab: Zuerst war er mit 14.458 Punkten auf seinen Tiefstand seit der ersten Januar-Woche gefallen, bevor dann eine rasante Erholung bis an die 15.300 Punkte folgte. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten sackte am Freitag ebenfalls ab. Auch an den US-Börsen zeichnet sich am Freitag ein verlustbringender Handelsauftakt ab – dies aber vor allem bei den Standardwerten im Dow Jones Industrial.