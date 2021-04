Airbus-Aktie Ergebnisse der Airbus Hauptversammlung 2021

16. April 2021

Airbus Hauptversammlung und Dividende 2021 Bild: REUTERS Bild:

Airbus hat seine Jahreshauptversammlung am 14. April 2021 abgehalten. Anleger erhalten in diesem Jahr keine Dividende. Was Sie als Aktionär über die vergangene Hauptversammlung wissen müssen.