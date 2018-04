Aktie im Fokus: Amazon greift nach dem Börsenthron

Apple ist mit einer Marktkapitalisierung von 833 Milliarden Dollar zwar noch die Nummer eins, doch der jahrelang riesige Vorsprung ist auf lediglich fünf Prozent zusammengeschmolzen. Gut möglich, dass sich in den nächsten Tagen damit eine historische Wachablösung an der Wall Street vollzieht – etwa, wenn Apple am nächsten Dienstag bei seiner eigenen Quartalsbilanz patzen sollte.