Aktie stürzt ab Bund verliert durch Curevac-Aktie 1,1 Milliarden Euro

Einer der großen Verlierer ist der Bund. Berlin war im Juni 2020 über die Staatsbank KfW mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen. Zuletzt hielt die KfW noch 16 Prozent an Curevac. Der heutige Kurssturz bedeutet gegenüber gestern einen Verlust von 1,1 Milliarden Euro. Fast drei Mal so viel verliert die Dievini Dietmar Hopp Stiftung, die knapp 47 Prozent an den Tübingern hält. Mitaktionär GlaxoSmithKline (Anteil acht Prozent) hat Verluste über 550 Millionen Euro, die Bill & Melinda Gates Stiftung (Anteil knapp 1,7 Prozent) ist mit gut 100 Millionen Euro Verlust dabei. In einer ersten Reaktion hat der Eun Yang, Analyst von Jefferies, sein Kursziel für die Curevac-Aktie von 58 auf 45 Dollar gesenkt, was in etwa dem Kursniveau vom Donnerstagmorgen entspricht.