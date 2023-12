Aktien-Analyse British American Tobacco: Dampf statt Rauch

Der freie Cashflow beispielsweise soll zum Jahresende 10,7 Milliarden Dollar betragen. Rund 60 Prozent davon fließen allerdings direkt ab. Denn BAT zahlt stattliche Dividenden, gemessen am aktuellen Kurs von 26,63 Euro erhalten Anteilseigner 10,12 Prozent Ausschüttungsrendite. Grundsätzlich könnte so eine Dividendenpolitik angesichts der gestiegenen Kreditkosten in Frage gestellt werden, bis der Verschuldungsgrad sich verbessert hat. Dass BAT an der Dividendenpolitik rüttelt, ist jedoch unwahrscheinlich: Seit 25 Jahren steigern die US-Amerikaner die Ausschüttungen zuverlässig. Dem ohnehin angeschlagenen Aktienkurs wäre es wohl auch nicht zuträglich, jetzt etwas daran zu ändern.