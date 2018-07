Aktien, Anleihen, Fonds Die Anlagetipps der Woche

Die Abertis-Übernahme ist für Hochtief ein cleverer Deal. Die Anteile, die demnächst von der Börse genommen werden, kommen in eine neue Dachgesellschaft. Daran werden Hochtief 20 Prozent, ACS 30 Prozent und der italienische Autobahnbetreiber Atlantia 50 Prozent plus eine Aktie halten. Über die Holding fließt Hochtief ein Fünftel der Gewinne zu. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (Ebitda) könnten das rund 600 Millionen Euro im Jahr werden. Insgesamt dürfte Hochtief das Ebitda so auf über 1,5 Milliarden Euro steigern. Da die Schulden von Abertis vor allem von Atlantia getragen werden, dürfte sich die komfortable Finanzsituation von Hochtief nicht grundsätzlich ändern. Zum ersten Quartal hatte Hochtief 942 Millionen Euro Nettovermögen. Dass Atlantia mit 24 Prozent Anteil als neuer Großaktionär an Bord kommt, ist kein Nachteil. Als spanisch-italienisch-deutsches Gemeinschaftsunternehmen wird Hochtief Teil des größten Infrastrukturverbunds Europas. Allein für die nächsten vier Jahre rechnen die Manager der neuen Holding mit Aufträgen über 200 Milliarden Euro.