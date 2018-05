Aktien, Anleihen, Fonds Die Anlagetipps der Woche

3,6 Prozent Jahresrendite haben Anleger in Aussicht, die sich über Anleihen der Deutschen Bildung Studienfonds an diesem Förderprogramm beteiligen. Mindesteinsatz für die zur Zeichnung (bei der Emittentin) angebotene neue Tranche der bis 2027 laufenden Anleihe sind 5000 Euro. Für größere Anlagesummen ist ein solcher Minibond (Volumen beider Tranchen: 10 Millionen Euro) weniger geeignet. Dass das Unternehmen derzeit Verluste macht, entspricht dem Geschäftsmodell, weil bisher mehr Geld in die Förderung fließt, als zurückgezahlt wird. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden 1,3 Millionen Euro ausgezahlt, eine Million floss zurück. Rechnet man das aufs Jahr hoch und kommen betriebliche Kosten dazu, dürfte 2018 ein Verlust von mehr als einer Million Euro bleiben. Wie in den vergangenen Jahren wird das durch Rücklagen ausgeglichen werden. Das sollte kein Problem sein, denn in der Jahresbilanz 2017, die demnächst veröffentlicht wird, dürften fünf bis sechs Millionen Euro Eigenkapital stehen. Zudem stehen hinter dem Unternehmen solvente Kapitalgeber wie die Münchner Fondsgesellschaft Xaia und finanzstarke Familien, die ihr Geld auch bei der Vermögensverwaltung Harald Quandt HQ-Trust angelegt haben. In diesem Jahr wird das Unternehmen wieder vermehrt Gespräche mit neuen Investoren führen. Die bisherigen Geldgeber haben in den vergangenen Jahren Renditen um vier Prozent erzielt.