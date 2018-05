Aktien, Anleihen, Fonds Die Anlagetipps der Woche

Der entscheidende Schub kommt von der neuen Struktur des Konzerns, der in ein Unternehmen für Gesundheitsprodukte und in eines für Reinigungsmittel aufgespalten wird. Im vergangenen Jahr kauften die Briten den amerikanischen Spezialisten für Säuglingsnahrung Mead Johnson. Damit verstärkte Reckitt sein Gesundheitsgeschäft und baute die Marktposition in Schwellenländern aus, vor allem in China. Zusammen mit dem bisherigen Geschäft mit Gesundheitsprodukten (Schmerzmittel, Hautpflege, Fußpflege) macht dieses neue Kerngeschäft mehr als die Hälfte der Gesamtumsätze aus, die in diesem Jahr bei umgerechnet mehr als 14 Milliarden Euro liegen dürften. Reckitt rechnet hier langfristig mit jährlichen Wachstumsraten zwischen drei und fünf Prozent.