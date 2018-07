Aktien, Anleihen, Fonds Die Anlagetipps der Woche

Mit den anziehenden Renditen in den USA kamen die Kurse defensiver Konsumgüterwerte unter Druck. Die Unilever-Aktie verlor, gemessen am Rekordhoch, zwischenzeitlich 20 Prozent. Dieser Schock aber ist inzwischen verdaut. Angesichts des weit fortgeschrittenen Konjunkturzyklus und eines ungelösten Handelstreits zwischen den USA und dem Rest der Welt besinnen sich Anleger inzwischen wieder auf defensive Qualitätsaktien. Die Unilever-Aktie ist in ihren langfristigen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Gegenüber Wettbewerber Nestlé steht Unilever in der Anlegergunst höher – sowohl bei den Marktsegmenten als auch bei der geografischen Aufstellung. Während Nestlé stärker auf Nahrungsmittel setzt, legt Unilever seinen Fokus auf Pflege- und Schönheitsprodukte, wo weniger Risiken liegen. In Schwellenländern ist Unilever auch stärker vertreten. Die Märkte dort steuern fast 60 Prozent zum Umsatz bei gegenüber 43 Prozent bei Nestlé. Im ersten Quartal zogen Unilevers Umsätze dort gut fünf Prozent an.